Отправленный под домашний арест Портнягин заявил о намерении стать политиком

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, которого суд отправил под домашний арест, заявил, что планирует стать политиком. Его слова приводит «Москва 24».

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Напомним, что Портнягина обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. На время рассмотрения дела ему запрещено пользоваться интернетом. Также подозреваемой стала супруга блогера Екатерина. Ранее сообщалось, что Портнягины возместили ущерб государству в полном объеме.

«Я точно могу сказать, что мы закрыли все долги, которые были перед нами. Я пока не знаю, что будет дальше, но сегодня из этого зала суда вышел не только предприниматель но, возможно, будущий политик, который будет за своего президента, за свою страну, за Россию, который будет двигаться, развивать предпринимательство в стране», — сказал Портнягин.

Он отметил, что хочет двигаться именно в этом направлении. Также блогер прокомментировал решение суда, сказав, что не может сказать, что доволен им, но то, что он сможет находиться дома со своей семьей является хорошим решением.