25 апреля - презентация нового ЕР группы «Инкогнито» в клубе “Космонавт”

25 апреля «Инкогнито» даст концерт в клубе “Космонавт”. В программе - презентация нового ЕР группы и лучшие треки.

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Группа «Инкогнито» — настоящая находка для ценителей русской музыки. Сочетание электронных и гитарных партий создает уникальный звуковой образ. Тексты песен группы наполнены лирическим настроением и внутренними переживаниями. Если вы давно искали что-то новое и уникальное в отечественной музыке, то это точно «Инкогнито».

25 апреля состоится настоящий подарок для жителей города Санкт-Петербург — концерт группы «Инкогнито» в клубе «Космонавт». Группа презентует свой новый EP! Приходите, чтобы не пропустить премьеру и услышать визитные карточки группы — «Чистая вода», «Бесконечность», «Камень на камне».

Подробности и билеты - на сайте.