18 апреля Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят с с эксклюзивным концертом в клубе “Космонавт”

18 апреля на сцене клуба «Космонавт» состоится редкое событие — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни Nautilus Pompilius в клубном формате.

© Пресс-служба клуба «Космонавт»

Зрителей ждут любимые хиты и особенные песни удивительной судьбы, ставшие саундтреком целого поколения. Музыканты сыграют ретроспективную программу из главных жемчужин творческого наследия «Наутилуса». Большая музыкальная программа будет сопровождаться атмосферным видеорядом.

Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, в основе которых – творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей; эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто следует своему пути под музыку Вячеслава Бутусова. Не пропустите эксклюзивный концерт!

Подробности и билеты - на сайте.