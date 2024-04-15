Жительница Санкт-Петербурга потребовала с «Мутабора» 2 млн рублей

Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление к ночному клубу «Мутабор» от жительницы Санкт-Петербурга по поводу «голой вечеринки». Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор» прошла «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах, например, рэпер Vacio пришел лишь в одном носке. Публикация фото и видео с мероприятия привела к шквалу критики в сторону звезд и организаторов.

Жительница Санкт-Петербурга Примечаева Е.С. добивается «компенсации морального вреда с ООО «Арт Центр», более известного всем как клуб «Мутабор», по факту проведения скандальной вечеринки «almost naked party», отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«По мнению истца, ответчик нанес ей нравственные и физические страдания тем, что предоставил площадку для проведения аморальной и безнравственной вечеринки «almost naked» и широко рекламировал ее», - говорится в заявлении.

При этом, по мнению заявителя, администрация клуба, «исходя из образа Ивлеевой», могла предположить, что вечеринка будет «весьма эпатажной».

Сумма компенсации оценена в 2 млн рублей, дата заседания пока не назначена.

Ранее суд приостановил деятельность клуба на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время «голой вечеринки».