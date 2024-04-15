Впервые в истории: в Ленинградском зоопарке родился детеныш ленивца

У пары ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка Санкт-Петербурга родился детеныш. Это первый случай разведения этих животных в истории зоопарка. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в городском комитете по культуре.

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— У семейства двупалых ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас в основном он питается материнским молоком, но зубы у него уже есть, поэтому малыш понемногу пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко, — говорится в сообщении.

Работники зоопарка отметили, что маленький ленивец учится передвигаться по вольеру самостоятельно. Однако днем посетители могут увидеть семейство лишь во время их сна, так как ленивцы — ночные животные.

Специалисты зоопарка пока не определили пол детеныша, потому что большую часть времени он висит на маме. В Ленинградском зоопарке теперь живут четыре представителя вида — самец Ирвин, две взрослые самочки Кузя и Соня и месячный детеныш, сообщает Telegram-канал ведомства.

11 апреля в Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан. Беременность овцы протекала естественным путем. Один из детенышей родился черного цвета.