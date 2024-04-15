В РЖД сообщили о запуске веб-приложения для покупки билетов

Пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) объявила о запуске PWA-приложения для покупки через смартфоны билетов на поезда, передает ТАСС.

Речь идет о новом продукте «РЖД пассажирам», уточнила компания. Отмечается, что PWA-версия сайта компании (ticket.rzd.ru) адаптирована под использование на мобильных устройствах на всех операционных системах.

По словам замгендиректора РЖД Евгения Чаркина, в веб-приложении портала ОАО «РЖД» есть все основные функции портала ticket.rzd.ru. В частности, там продают билеты на поезда дальнего следования, в том числе на места для пассажиров с инвалидностью. Также в PWA-приложении можно использовать баллы программы лояльности «РЖД бонус».

Кроме того, Чаркин подчеркнул, что пользователи смогут смотреть там расписание пригородных поездов.

«Онлайн-покупку пригородных билетов планируется запустить в одной из следующих версий», - заявил замгендиректора фирмы.

Он также анонсировал появление и других функций в веб-приложении. По словам замгенерального директора ОАО «РЖД» Ивана Колесникова, в ситуации риска удаления мобильного приложения «РЖД пассажирам» из ряда иностранных магазинов приложений PWA-версия сайта может стать хорошей альтернативой.

В действующем приложении «РЖД Пассажирам» можно купить билеты на поезда дальнего следования и пригородные поезда.

Ранее в РЖД продемонстрировали полный маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург: поезда будут проезжать 16 остановок этого маршрута за два часа 15 минут.