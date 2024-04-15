Стало известно о госпитализации Ливанова

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова положили в больницу, сообщила его супруга, художник-постановщик и режиссер мультфильмов Елена Ливанова. News.ru

«Все в порядке, у нас плановая, каждый год», - сказала она.

5 апреля СМИ написали, что врачи обнаружили опухоль у Василия Ливанова. Издание отмечало, что звезда «Шерлока Холмса» уже проходил обследование в марте и специалисты диагностировали у него анемию. Журналисты Mash добавили, что в настоящий момент Ливанов якобы сдает анализы в онкоцентре. Как позже рассказал актер, эти слухи не соответствуют действительности. Он также отметил, что с его здоровьем все в порядке. Passion.ru