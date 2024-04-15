Врачи решили оставить Куклачева в реанимации

Основателя и художественного руководителя московского Театра кошек Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт, оставили в реанимации. Об этом заявила представитель артиста Ольга Кардокене в беседе с РИА Новости.

«Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет», — отметила собеседница агентства.

Кардокене добавила, что состояние дрессировщика стабильно.

Ранее сын Куклачева Дмитрий сообщил, что артист пошел на поправку, близкие надеются, что вскоре худрук Театра кошек выздоровеет, пишет RT.