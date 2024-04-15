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В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины Херсонской области в результате взрывов был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Александр Прокудин.

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
© Lenta.ru
«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровода», — говорится в публикации.

Он добавил, что утечка газа в настоящий момент ликвидирован.

Ранее стало известно о взрывах в самом Херсоне. Где именно прозвучали взрывы, не уточняется.

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