Появилось фото могилы Александра Ширвиндта

Опубликовано фото могилы народного артиста Александра Ширвиндта, чей прах сегодня был предан земле на Новодевичьем кладбище в Москве. Фотографию публикует в своём Telegram-канале NEWS.ru.

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Напомним, церемония погребения урны с прахом актёра прошла в закрытом режиме - на ней присутствовали только родные и близкие. Среди них: жена артиста Наталья Белоусова, его сын Михаил Ширвиндт, художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов, худрук Театра сатиры Сергей Газаров, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, фотограф Юрий Рост, коллеги Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская.

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Могила бывшего худрука и президента Театра сатиры находится возле мест захоронений Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова и Михаила Жванецкого.

Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем. Церемония прощания с народным артистом состоялась в Театре сатиры 18 марта.