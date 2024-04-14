В сети высмеяли выходящего из ледяной ванны Павла Дурова

Павел Дуров опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, как он выходит из ледяной ванны, и подписал ее цитатой императора Древнего Рима. В ответ на это русскоязычные подписчики основателя Telegram принялись шутить в комментариях под постом.

© CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov

«Человек должен стоять прямо, а не быть стоящим перед другими», — подписал фотографию Дуров цитатой Марка Аврелия.

Опубликованное фото является продолжением прошлой публикации Дурова, в которой он окунался в ледяную ванную. В новом посте он из нее вышел — спустя две недели, что тоже стало объектом насмешек среди пользователей.

© Соцсети

Подписчики сравнили Дурова с актером Джейсоном Стэйтемом, которому зачастую приписывают так называемые пацанские цитаты. «Я Стэтхэм с волосами — Дуров. Я Дуров без волос — Стэтхэм», — написал пользователь с ником _lllark_.

Другие подписчики вспомнили мем про Дурова и стену, которую он отключил, еще будучи гендиректором социальной сети «ВКонтакте». «Мы просили вернуть стену, а не стать стеной», — написал другой подписчик миллиардера.