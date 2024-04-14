Священники назвали грехи, из-за которых можно лишиться места в раю

В Православном христианстве существует ряд действий или помышлений, которые, как правило, ассоциируются с отступлением от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей. Священники перечислили грехи, за которые можно лишиться Царствия Небесного после смерти тела.

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Так, согласно Священному Писанию, в Первом послании к Коринфянам 6:9 говорится «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?». Апостол Павел в своем послании предупреждал, что в раю после физической смерти не найдется места для блудников и прелюбодеев, — тем кто ведет беспорядочные половые связи; идолослужителей, — кто не исповедует учение Иисуса Христа и молится ложным богам; а также мужеложников и воров, пьяниц и злоречивых.

Эти грехи напрямую упоминаются и в других посланиях. Апостол Павел также напоминает о них и в послании Ефисянам, говоря о важности следования заповедям Божиим, чтобы обрести вечный покой в раю.

В настоящее время проходят дни Великого поста, который продлится до 4 мая. В этот период православным верующим следует думать о праведной жизни и обличать свои грехи.

«Вечерняя Москва» обсудила со священником Николаем Савченко, зачем необходимо поститься и какие запреты существуют в этот период.