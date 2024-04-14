Губернатор Курганской области обратился к жителям региона

Уровень воды в Тоболе уже 532 сантиметров, подъем составил 25 сантиметров за два часа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей покинуть подтопляемые регионы.

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— Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства. Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь. Земляки, уходите из подтопляемых территорий немедленно. Нужно уходить засветло, — заявил губернатор региона.

Шумков добавил, что в результате паводка энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение во избежание несчастных случаев. Жителям подтопляемых регионов следует как можно скорее собрать родственников, документы, ценные вещи и покинуть опасные зоны. В ночные часы ситуация может измениться резко в негативную сторону, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В нескольких селах Притобольного района Курганской области началась эвакуация местных жителей из-за поднявшегося уровня воды. На следующий день мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу железный мост в деревне под Курганом.