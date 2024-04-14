Урну с прахом Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Урну с прахом народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище, церемония по пожеланию семьи актера прошла в кругу родных и коллег, передает источник с места событий.

Как сообщил источник ТАСС, церемония была закрытой, урну с прахом захоронили на центральной аллее рядом с могилами артистов Инны Чуриковой, Василия Ланового, режиссеров Владимира Меньшова и Глеба Панфилова.

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О смерти президента Театра сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта стало известно 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.