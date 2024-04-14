Адвокат рассказал, почему суды к женщинам относятся более гуманно

В российском обществе распространено стереотипное представление о том, что за совершение одних и тех же преступлений мужчин и женщин наказывают по-разному - первых строже, чем вторых. Определенные основания для такой точки зрения есть.

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"Как известно, в уголовном законодательстве отсутствуют правовые нормы, которые бы регулировали особое положение женщин, совершивших определенные преступные деяния. Наличие таких норм свидетельствовало бы о гендерном неравенстве в стране. В то же время, действительно, к женщинам применяются более мягкие наказания. В первую очередь, в соответствии с российским законодательством, женщинам не дают высшую меру наказания - пожизненное заключение, что подчеркивается в ст. 57 УК РФ", - рассказал "Российской газете" адвокат Мадрид Ибрагимов.

Он отметил, что такое решение в свое время было принято из гуманистических соображений, учитывающих особенности женской психики.

Также в России отсутствуют исправительные колонии строгого режима для женщин.

"Даже за совершение самых тяжких преступлений женщин помещают в колонии общего режима. Например, совершавшие нападения на правоохранителей участницы "банды амазонок" получили по 25 лет лишения свободы", - уточнил юрист.

Наконец, женщины действительно часто получают меньшие наказания за аналогичные деяния, чем мужчины. В первую очередь, это связано с наличием у многих женщин несовершеннолетних детей, что является смягчающим обстоятельством.