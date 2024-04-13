Отец мужа Блиновской прокомментировал новости об уходе сына на СВО

Отец мужа блогера Елены Блиновской Алексея оценил набирающую популярность в Сети информацию о том, что его сын собирается отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно в субботу, 13 апреля, из личного комментария родственника.

Владимир Блиновский отметил, что не располагает данными о тех, кто пускает слухи о скором отъезде на СВО его сына. Он пояснил, что на фронт отправляется муж его дочери, а не Алексей.

— То есть я остаюсь за старшего тут в семье. Алексей ездит, у него много дел сейчас, — рассказал «Известиям» отец блогера.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot сообщил, что бизнесмен Алексей Блиновский ушел в зону специальной военной операции. Таким образом он якобы пытался избежать потери своего бизнеса.

Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую отправили в СИЗО по подозрению в финансовых махинациях. Здесь она пробудет до 26 апреля. Кроме того, ей предъявили обвинение еще по одной статье УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». О том, что теперь грозит блогеру и сможет ли она как-то смягчить свое наказание, — в материале «Вечерней Москвы».