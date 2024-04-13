Стали известны подробности о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева

Народный артист РСФСР, знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев находится в стабильном состоянии. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

По его словам, Куклачев остается в тяжелом состоянии. Он подтвердил, что Куклачев перенес обширный инфаркт.

— Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов, — написал Запашный в Telegram-канале.

Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте

Накануне Юрий Куклачев почувствовал недомогание во время юбилейного шоу. Скорая помощь увезла артиста после первого отделения. Сын дрессировщика Дмитрий рассказал, что еще в антракте его отец общался с гостями.

Позднее Запашный сообщил о предварительном диагнозе Куклачева. По его информации, у артиста произошел инфаркт.

2 апреля стало известно, что девятилетнюю дочь рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя музыканта — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогерши Оксаны Самойловой Лею экстренно госпитализировали. Об этом сообщила мать ребенка в своих социальных сетях. Позднее сообщалось, что девочке не помогает прежняя схема лечения астмы.