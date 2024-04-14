Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 51 сантиметр

Утром 14 апреля наблюдается снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, у Орска - на 51 сантиметр, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Власти приводят данные синоптиков, согласно которым на 07:25 мск вода у Оренбурга находилась на отметке 11 метров 82 сантиметра.

Сообщается также, что за сутки в регионе освободились от воды 1564 жилых дома и 1422 приусадебных участка.

Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 16 450 человек. Из них 1091 человек, в том числе 219 детей, размещены в 35 пунктах временного размещения (ПВР).

В Орске в шести ПВР размещены 698 человек, в том числе 97 детей. За сутки в городе вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками. Уровень воды в Урале снизился на 51 см.

В Оренбургском районе подтоплено 12 населенных пунктов и 16 СНТ - 5010 домов, 6260 приусадебных участков. Эвакуированы 1676 человек, в том числе 3229 детей. В 8 ПВР размещено 67 человек, в том числе 10 детей.