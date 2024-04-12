Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». Об этом сообщил его сын, передает РИА «Новости».

По его словам, Куклачеву стало плохо из-за того, что он «переусердствовал и выдал все свои эмоции». В итоге в конце первого отделения артисту вызвали скорую в связи с жалобами на сердце, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

«Сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется. Я сейчас поеду к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — добавил сын Куклачева.

Артисту исполнилось 75 лет. Он является создателем и бессменным художественным руководителем Театра кошек в Москве.