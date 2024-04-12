Появление пятен на скульптуре «Родина-мать зовет!» объяснили

Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" нашли изменения в состоянии скульптуры "Родина-мать зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.

В музее-заповеднике уточнили, что на бетонной поверхности скульптуры появились пятна - выцветы и высолы в бетоне, появляющиеся из-за воздействия агрессивных факторов окружающей среды, а также различной впитывающей способности материалов, применяемых при реставрации скульптуры.

"Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!" и информирует заказчика о результатах наблюдений", - рассказали в пресс-службе музея.

Скульптуру реставрировали в 2020 году, гарантийные обязательства сейчас действуют. Государственным заказчиком работ, добавили в музее, являлась "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", подрядчиком выступало АО "Главзарубежстрой".

В 2020 году скульптуру подвергли первой масштабной реставрации со времени строительства. В ходе работ было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы.

Волгоградцы пожаловались на темные пятна на скульптуре в начале апреля.