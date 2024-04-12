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Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, машину которого подорвали в Москве, получает сейчас необходимую медпомощь в больнице. Об этом РИА Новости рассказал его помощник.

Помощник раненного в Москве экс-сотрудника СБУ рассказал о его состоянии
© РИА Новости

По его словам, у Прозорова обнаружили ранения, однако не тяжелого характера.

"Он в сознании, общается", – уточнил помощник.

Также, как он утверждает, теперь экс-подполковник СБУ ожидает визита следователей, которые допросят его после этого инцидента.

Взрыв машины произошел днем 12 апреля на парковке возле жилого дома на Коровинском шоссе в Москве. Две машины, которые стояли по соседству, были повреждены.

Столичный главк СК РФ устанавливает обстоятельства происшествия. После осмотра места взрыва будет запланирован ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Общество
Василий Прозоров
Следственный комитет
СБУ
Москва