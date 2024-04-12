В РПЦ оценили слова главы МВД Эстонии о «террористической деятельности» организации

Заявление главы Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности», которой якобы занимается Московский патриархат, — театр абсурда. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. RT на русском

По его словам, заявление Ляэнеметса возвращает эту страну в темные времена религиозных войн и охоты на ведьм. «Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью», — подчеркнул Легойда. Газета.Ru

Ранее глава МВД Эстонии заявил, что планирует предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и храмы не будут закрыты, но будут разорваны «связи с Москвой». News.ru