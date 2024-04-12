Обстановка на Запорожской АЭС остается напряженной

Обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории с точки зрения угроз атак с воздуха остается напряженной. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, сообщает РИА Новости.

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"Обстановка напряженная. Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности", — сказала она.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины должны прекратиться после внеочередной сессии МАГАТЭ.

Ульянов пояснил, что в вопросе прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ проблемой является позиция западных стран, которые не готовы критиковать Украину даже после смертельно опасных для Европы обстрелов атомной электростанции.

До этого сообщалось, что глава МАГАТЭ выступит в СБ ООН в связи с атакой ВСУ на Запорожскую АЭС. Выступление состоится 15 апреля.