Эмпатия и просьбы близких: россияне рассказали, почему начинают помогать нуждающимся людям

При этом 70% не афишируют свой вклад в добрые дела

Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, что их вдохновляет на участие в благотворительных и гуманитарных инициативах.

Большинство россиян готовы прийти на помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 42% утверждают, что они помогают всем, кто нуждается в помощи, если видят такую необходимость. Ещё четверть (25%) помогают только тем, кого они знают лично или через друзей. Однако есть и те, кто помогает только в особых случаях – когда история особенно трогает их сердце (15%) или когда их прямо об этом просят (10%). 8% сложно решаются на такой шаг.

Половина респондентов (52%) утверждают, что помогают другим всю сознательную жизнь. Ещё 16% не отказывают в помощи другим последние десять лет. Только каждый седьмой (14%) начал участвовать в подобных инициативах в течение двух лет. 18% ещё не успели проявить себя в этом направлении.

Для участия в благотворительной и гуманитарной деятельности есть множество причин. Чувство эмпатии стало толчком для 34% опрошенных, а на четверть (25%) повлияли личные знакомства – кому-то из близких понадобилась помощь, и они стали неравнодушны и к остальным. 28% признались, что им самим приходилось бывать на месте тех, кто обращается за помощью. 13% вдохновили истории в СМИ и медиа.

Респонденты назвали ряд конкретных ситуаций, в которых готовы помочь. На первом месте оказались болезни и травмы (49%). Далее следуют ЧП природного характера (21%), бытового характера (13%), теракты/преступления (11%). Зависимым от игр, алкоголя или наркотиков готовы помочь 5%, а жертвам мошенничества и обмана – только 1% неравнодушных.

Почти половина участников опроса (45%) оказывают помощь финансово. 43% готовы отдать или купить необходимые вещи или лекарства. 7% – стать волонтёрами, а 5% – донорами.

При этом 70% участников благотворительных или гуманитарных инициатив не афишируют свою помощь. 26% могут обсудить это с семьей. Только 3% рассказывают об этом близким и друзьям, а 1% пишут об этом в соцсетях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 4 апреля 2024 года, охват составил 32 001 интернет-пользователь, среди которых 53% мужчин и 47% женщин.