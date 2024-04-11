В РЖД показали маршрут с поездками из Москвы в Тверь за 39 минут

В РЖД продемонстрировали полный маршрут высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург: поезда будут проезжать 16 остановок этого маршрута за два часа 15 минут. Карту маршрута опубликовал Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Поезда ВСМ будут останавливаться на железнодорожных станциях Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково и Высоково в Москве и области, на станции Новая Тверь, станции Горки в Новгородской области, станциях Жаровская и Обухово-2 под Петербургом и на других станциях.

Протяженность маршрута составит 679 километров. В зависимости от расписания поезда смогут делать 16 остановок. Из Москвы до Твери по ВСМ можно будет добраться за 39 минут, до Валдая - за час 15 минут, до Великого Новгорода - за час 41 минуту.

«Высокоскоростная линия практически сотрет границы между двумя крупнейшими агломерациями страны. Она откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей», - подчеркнули в РЖД.

Запуск ВСМ запланирован на 2028 год. Ожидается, что интервал движения в часы пик составит до десяти минут, а всего в сутки будет ходить до 40 поездов.

В районах Москвы и Петербурга скорость поездов составит 200 километров в час, а на других точках маршрута - до 400 километров в час.

В РЖД подчеркнули, что при создании ВСМ особое внимание уделяется экологии и воздействию на окружающую среду. В черте городов поезда будут ехать с минимальным уровнем шума.

К апрелю 2024-го проектирование магистрали было выполнено более чем на 60 процентов, уже началось строительство самого сложного участка на выходе из Москвы, подчеркнули в РЖД.