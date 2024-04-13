Супруг Блиновской отправился на СВО

Супруг блогерши Елены Блиновской Алексей отправился на СВО ради спасения последнего бизнеса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Об этом каналу сообщил источник, однако другие детали неизвестны. Отмечается, что бизнес-империя звездной четы практически разрушена: из 12 компаний три находятся на стадии ликвидации, а еще по еще одной началась процедура банкротства. Сейчас Алексей собирается уехать в зону боевых действий, чтобы попытаться реабилитировать семью и помочь супруге выйти из СИЗО.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.