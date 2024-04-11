Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

«Королева марафонов» Елена Блиновская в камере СИЗО собирает алмазную мозаику. Об этом aif.ru рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

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Ботова назвала такое занятие очень кропотливым, потому что каждую мелкую стразу нужно брать пинцетом и прикреплять на полотно. Зато за этим процессом кажется, что время идет не так медленно, отметила она. Блиновская вместе с сокамерницами также читает вслух историческую литературу. По словам правозащитницы, в камере вместе с блогершей сидят интеллигентные женщины, которые нашли общий язык между собой.

Ранее стало известно, что следователь разрешил «королеве марафонов» звонить из СИЗО родственникам.