Жители петербургского Купчино нашли возле дома урну с прахом пенсионерки

В районе Купчино в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили у одного из жилых домов брошенную урну с прахом 84-летней пенсионерки. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает «Mash на Мойке».

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По его данным, инцидент случился на улице Турку. Судя по надписи на погребальной доске, женщина скончалась в прошлом году. На камерах в домофоне видно, как некая пенсионерка оставила урну на скамейке и ушла. Соседи уже отыскали ее родственником и разбираются в обстоятельствах, передает Telegram-канал.

Другой случай произошел в Москве, где урну с прахом забыли в метро. Выяснилось, что местный житель помогал жене с похоронами родственника и отправился в крематорий забрать урну с прахом. На обратном пути мужчина положил емкость с останками в пакет из продуктового магазина и поехал домой на метро. На станции «Марксистская» гражданин вышел из вагона, а ценный груз оставил в поезде.