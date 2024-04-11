Родион Газманов заявился на участие в праймериз ЕР для отбора на выборы в Мосгордуму

Певец Родион Газманов и директор Московского зоопарка Светлана Акулова подали заявления на участие в предварительном голосовании "Единой России" для отбора на предстоящие в сентябре выборы в Мосгордуму. Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"На участие в предварительном голосовании "Единой России" в Мосгордуму подали документы директор Московского зоопарка Светлана Акулова, телеведущий и певец Родион Газманов", - говорится в сообщении.

Прием заявлений кандидатов на участие в праймериз стартовал 25 марта. Регистрация избирателей для голосования на праймериз пройдет с 15 апреля по 24 мая, голосование - с 20 по 26 мая. Подведение итогов праймериз запланировано на 29 мая.