В Казахстане отвергли претензии насчет паводков в России

Сообщения о том, что Казахстан влияет на паводки в России не соответствуют действительности, поскольку вода по реке Тобол поступает со стороны РФ и решения о сбросах воды принимаются исходя из этого. Такое заявление сделали в Министерстве водных ресурсов и ирригации республики.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в ситуации с паводками необходимо учитывать систему водохранилищ в Казахстане. По его словам, сброс воды с них должен быть «более согласован, правильным и более ровным».

В казахстанском министерстве, комментируя это, сказали, что вода по реке Тобол поступает из России и решения о сбросах воды принимаются исходя из этих потоков.

«Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности. Начиная со 2 апреля, Казахстан информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что Москва и Астана «круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов» и никаких «несогласованных действий» не совершается.