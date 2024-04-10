Метеорологи рассказали, когда уровень воды в Урале пойдет на спад

Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило, что уровень воды на реке Урал в зоне паводка пойдет на спад спустя 1-3 дня. Об этом пишет РИА «Новости».

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Как утверждает заместитель начальника Приволжского УГМС Ольга Николаева, понижение уровня воды на Урале у города Орска наблюдается еще с 8 апреля. По состоянию на 10 апреля уровень воды снизился уже на 85 сантиметров. При этом уровень воды у Оренбурга все еще превышает опасную отметку на 70 сантиметров.

«По многолетним материалам наблюдений за уровенным режимом реки Урал в период половодья высшие уровни держатся 1-3 дня, после чего наступает медленный спад половодья», — рассказала Николаева.

Напомним, что 6 апреля на реке Урал в районе города Орск прорвало насыпную дамбу.