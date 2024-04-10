Отец погибшего оперного певца Кунгурова рассказал о его болезни

Отец найденного 8 апреля мертвым оперного певца Евгения Кунгурова рассказал о проблемах сына. По словам Виктора Кунгурова, Евгений "болел не физически".

"В последнее время сын очень сильно болел. Поэтому и не выдержал. Он болел не физически. Нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит", - пояснил Виктор Кунгуров KP.RU.

Он отметил, что окружающие могли ничего не замечать, потому что "внешне она никак не проявляется".

"Здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано", - вспоминает отец Евгения.

Виктор Кунгуров также сообщил, что после смерти сына впервые услышал о готовившемся разводе с женой. Ранее стало известно, что Ирина Меледина подала в суд заявление о разводе, оно не было принято к рассмотрению.

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В 2023 году артист трижды лежал в психбольнице, а накануне трагедии общался со своим психиатром, и врач настаивал на госпитализации.