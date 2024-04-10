Против феминистки Маршенкуловой возбуждено дело об оправдании терроризма

В отношении блогера-феминистки Залины Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за ее поста в соцсети, посвященного смерти военкора Владлена Татарского. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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2 апреля 2023 года в петербургском кафе Дарья Трепова (внесена в список экстремистов и террористов в России) вручила блогеру и военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. В результате взрыва военкор погиб на месте, еще несколько десятков человек получили различные травмы.

По информации Baza, эксперты Московского исследовательского центра увидели в посте, размещенном в канале Маршенкуловой «Женская власть», где она высказалась об убийстве военкора Владлена Татарского, признаки оправдания терроризма.

В начале апреля в Следственном управлении по ВАО города Москвы в отношении феминистки было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), утверждает канал.

Если Залина Маршенкулова – героиня нашумевшей рекламной компании Reebok – будет признана виновной, ей грозит до семи лет лишения свободы. При этом блогер находится за границей.

Ранее суд признал Дарью Трепову* виновной по делу о теракте и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей.

*Трепова внесена в список экстремистов и террористов в России.