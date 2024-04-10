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Проверить грамотность: на ВДНХ пройдет Тотальный диктант

ВДНХ традиционно станет одной из площадок проведения ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Она состоится 20 апреля. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Открылась регистрация на Тотальный диктант, он пройдёт с 20 апреля
© Mos.ru

Написать диктант можно будет в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» и павильоне «Рабочий и колхозница». При входе на площадки нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В музее славянской письменности «Слово» в акции смогут принять участие 50 человек, в павильоне «Рабочий и колхозница» — 200 человек. Для диктанта выбран текст российской писательницы Анны Матвеевой. В музее славянской письменности «Слово» его прочитает историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин, в павильоне «Рабочий и колхозница» — кинокритик Егор Москвитин.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция для всех желающих. В этом году она проводится в 20-й раз.

Цель акции — проверить знания русского языка и показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Первый Тотальный диктант состоялся 11 марта 2004 года.

Общество
Анна Матвеева
Екатеринбург