В Госдуме напомнили, кому положено бесплатное лечение в санатории

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, какие категории россиян могут получить бесплатные путевки в санаторий в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Бессараб напомнила, что право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ВОВ), ветераны боевых действий, дети-инвалиды, люди, подвергшиеся воздействию радиации после катастрофы на Чернобыльской АЭС и из-за испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненные к ним категории граждан. Кроме того, такая возможность есть у награжденных медалями «Житель блокадного Ленинграда», знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», ряда работавших в период ВОВ граждан и других.

Бессараб уточнила, что длительность бесплатного санаторно-курортного лечения составляет 18 дней, а для детей-инвалидов — 21 день. Для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга длительность оздоровительного отдыха составляет от 24 до 42 дней. Кроме путевки государство оплачивает проезд к месту пребывания и обратно.

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Подать заявку на отдых в санатории можно через портал Госуслуг, МФЦ, почтой, а также лично в Соцфонде. Для соблюдения равных прав граждан путевки предоставляют в порядке очередности, формируемой в соответствии с датой подачи заявления, подчеркнула депутат.