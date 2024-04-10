Гроза ударит по апрелю: москвичам рассказали о погоде в столице на неделю

Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе москвичей ждут очередные скачки температур. Высокие летние значения в середине недели к выходным снова сменятся похолоданием.

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В столичный регион распространяется теплая воздушная масса из Центрального Средиземноморья. Значения средней суточной температуры с сегодняшнего дня по четверг, 11 апреля, будут превышать климатическую норму на 8–10 градусов. Затем придет похолодание, и температурная аномалия сократится до трех градусов.

В Гидрометцентре России утверждают, что в среду, 10 апреля, будет облачная погода с прояснениями.

Ночью местами кратковременный дождь, температура +9...+11 градусов. Днем преимущественно без осадков, + 21...+23 градуса. Ветер юго-восточный и южный, 4–9 метров в секунду.

В четверг, 11 апреля, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, +12...+14 градусов. Днем местами небольшой дождь, +17...+19. Ветер западный, 5–10 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 12 апреля, облачно, местами небольшой дождь, ночью +3...+8, днем +11...+16, ветер западный, 5–10 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Температурные значения будут сильно разниться с началом недели. Ночью ожидается +3...+8 градусов, днем — +8...+13, ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду.

Сегодня вечером метеорологи прогнозируют в столице первую в этом году грозу. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова подчеркнула, что вечером Москва окажется в холодном участке атмосферного фронта, который повлияет на выпадение осадков.