Большой концерт группы «Ундервуд» 13 апреля в Санкт-Петербурге, в клубе «Космонавт»

Днем рождения группы «Ундервуд» считается 8 декабря 1995 года – день, когда студенты медицинского института Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко сыграли свой первый настоящий концерт. В 2002 году вся страна услышала песню «Гагарин, я Вас любила», и с этого момента группа начала свой путь от андеграундных клубов к большим залам и масштабным фестивалям.

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За 27 лет команда выпустила 10 альбомов, 22 клипа, 4 поэтических книги и аудиокнигу стихов. «Ундервуд» – участник крупнейших российских фестивалей – «НАШЕСТВИЕ», «Наши в городе», «Metro on Stage», «FIFA Fan Fest», «Чернозём», «YLETAЙ». Песни «Ундервуд» звучат в фильмах и сериалах: «Король и шут», «Даунхаус», «Небесный суд», «Питер FM», «Полярный-2», «Огонь», а еще – регулярно поднимаются на вершины хит-парадов радиостанций.

«Ундервуд» всегда ищет новые форматы и новые площадки – презентацию нового альбома «За горизонтом» группа с успехом отыграла в «Vegas City Hal»l, а книгу стихов «Двойная сплошная» лауреаты Волошинской премии и члены Союза Российских писателей Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко презентовали на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити.

13 апреля в клубе «Космонавт», в Санкт-Петербурге, группа сыграет новые композиции и свои лучшие треки, за которые их так полюбила публика.

Подробности и билеты - на сайте.