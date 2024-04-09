В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для школьников из затопленных округов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение она направила министру просвещения Сергею Кравцову.

Останина рассказала, что к ней обратились педагоги, обеспокоенные родители старшеклассников и сами школьники, которым предстоит сдавать экзамены. По их словам, подготовительный процесс нарушен, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники.

Депутат предложила отменить сдачу экзаменов для детей из затопленных округов, а особенно — из Орска. Останина считает необходимым распространить на них особенности прохождения государственной итоговой аттестации, которые действуют для школьников на приграничных территориях и в новых регионах России.

Напомним, что в Оренбургской области действуют режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за прорыва дамбы 5 апреля в Орске оказалась подтоплена часть Старого города — вода залила почти 7 тысяч жилых домов.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По прогнозу МЧС, на территории региона могут быть подтоплены 62 населенных пункта. Кроме того, высокий подъем уровня воды в апреле ожидается в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области.