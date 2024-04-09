Стартовала регистрация на участие в форуме «Область будущего»

Началась регистрация на Всероссийский образовательный молодежный форум «Область будущего», проходящий в Липецкой области. К участию приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали в пресс-службе Росмолодежи.

© Вечерняя Москва

На протяжении двух лет форум объединяет молодых специалистов в сфере IT со всей страны. В текущем году первая смена «IT-ГОРОД» пройдет с 23 по 26 июля, а вторая — «IT-ИСКУССТВО» — стартует 30 июля. Первая программа ориентирована на программистов, а вторая — на дизайнеров.

— Сферу информационных технологий мы активно развиваем. Совсем недавно в нашем регионе открылся молодежный образовательный центр «Технологии», который был создан во исполнение поручения президента, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках весеннего фестиваля колледжей в Москве на ВДНХ пройдет диджитал-фест «Войти в Айти». В павильоне «Атом» столичные школьники узнают все об актуальных специальностях в области информационных технологий. Ребята поработают с нейросетями, создадут 3D-модели для компьютерных игр и приложений.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, активности фестиваля пройдут на 52 площадках столицы. В их числе экономическая зона «Технополис «Москва», павильон «Атом» на ВДНХ и площадка Киностудии имени Горького. На мероприятии учащиеся смогут исследовать современные профессии, а также посетить пул развлекательных программ.