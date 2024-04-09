Юрист назвал способ наказать спамеров за звонки

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу.

Юрист напомнил, что со надоедливыми спамерами можно справится с помощью буквы закона. Недавно был принят закон о повышении штрафов за спам-звонки и рекламу, который должен бороться с недобросовестными организациями, предпочитающими агрессивный маркетинг.

По словам Соловьева, если блокировка звонков не помогает избавится от спамеров, то можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Однако важно, чтобы сам абонент не давал согласие на рекламные рассылки и сообщения.

«Если компания предоставит информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться», – добавил юрист в разговоре с агентством «Прайм».

Ранее депутат ГД Антон Немкин объяснил, какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону. По его словам, мошенники могут использовать безобидные фразы мошенники для похищения денег.