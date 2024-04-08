Неожиданные факты о танцевальном шоу «История в отеле»
О любви, дружбе, чувствах, отношениях, эмоциях можно говорить бесконечно, а можно, не сказав ни слова, выразить все языком танца. Танцевальное шоу «История в отеле» – это концентрация драйва, хорошего настроения, зажигательной музыки и, конечно, танцев. Автор идеи и лидер команды, сплотившей самые громкие имена в танцевальном мире – Денис Тагинцев.
Для него проект – это возможность сделать счастливым каждого зрителя, который отвлечется от ежедневных хлопот, и откроет двери гостеприимного отеля. Что привело сюда темпераментную семейную пару? О чем мечтает очаровательная горничная? Кто собрался на девичник и позвал подружек-зажигалок? А что делать, если в отеле застрял лифт? (Спойлер – танцевать!). Впрочем, есть еще несколько причин, чтобы посетить шоу в Санкт-Петербурге (с19 по 21 апреля) и в Москве (1, 31 мая и 1 июня), а также узнать ответы на все вопросы.
- Вам доводилось за один вечер побывать на разных концах планеты? Тем более, сейчас, когда визы, билеты, транзиты… Но ситуацию можно исправить – шоу «История в отеле» перенесет вас в Испанию, Грузию и на жаркое южное побережье. Зрители почувствуют себя героями самых романтичных голливудских фильмов и даже заглянут на кухню, где шеф-повара (исключительно мужчины) готовят так же огненно, как и танцуют.
- Такого звездного небосклона не увидишь даже в планетарии! В ярком шоу участвуют 25 знаменитых танцоров, из которых 16 – чемпионы мира. Всего в копилке участников 74 чемпионских титула, которые они завоевали на международных состязаниях. Настоящая золотая сокровищница!
- Вся звездная команда из 25 человек занималась танцами 508 лет, или пять с лишним веков. За это время успело измениться все, но танцы стали только лучше и совершеннее. А перед тем как выйти на сцену в шоу «История в отеле» и радовать зрителей своим талантом, ребята провели 310 тренировочных часов, чтобы выучить шаги, движения, отточить номера до блеска и срывать восторженные аплодисменты.
- Местом действия шоу стал отель, который 24 часа не спит и знает тайны всех своих постояльцев. Режиссер проекта – худрук Театра имени Маяковского Егор Перегудов – связал отдельные личные захватывающие истории гостей отеля в единую сюжетную картину. Довести номера до блеска ему помогли еще 108 человек, включая хореографов, сотрудников пошивочного цеха, художников, пиарщиков, музыкантов.
- Все современные тренды танцевальной вселенной сошлись в шоу «История в отеле». Здесь и разные стили латиноамериканской и европейской программы, и горячая сальса, и страстное аргентинское танго, и модерн, и контемп, и все-все-все. Мировые хиты – от Рики Мартина до Ghost Busters – только добавляют энергии и искр в творящуюся на сцене магию.
- Собрать звезд всех вместе, придумать идеи номеров и воплотить их в жизнь смог Денис Тагинцев – продюсер, победитель популярного проекта «Танцы со звездами» и непосредственно участник шоу. Он уверен: «Надо получать удовольствие от жизни, найти свое дело и танцуйте! Именно это заряжает энергией, мотивирует идти вперед и узнавать новое».