Неожиданные факты о танцевальном шоу «История в отеле»

О любви, дружбе, чувствах, отношениях, эмоциях можно говорить бесконечно, а можно, не сказав ни слова, выразить все языком танца. Танцевальное шоу «История в отеле» – это концентрация драйва, хорошего настроения, зажигательной музыки и, конечно, танцев. Автор идеи и лидер команды, сплотившей самые громкие имена в танцевальном мире – Денис Тагинцев.

© Пресс-служба танцевального шоу «История в отеле»

Для него проект – это возможность сделать счастливым каждого зрителя, который отвлечется от ежедневных хлопот, и откроет двери гостеприимного отеля. Что привело сюда темпераментную семейную пару? О чем мечтает очаровательная горничная? Кто собрался на девичник и позвал подружек-зажигалок? А что делать, если в отеле застрял лифт? (Спойлер – танцевать!). Впрочем, есть еще несколько причин, чтобы посетить шоу в Санкт-Петербурге (с19 по 21 апреля) и в Москве (1, 31 мая и 1 июня), а также узнать ответы на все вопросы.