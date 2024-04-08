12 апреля группа «Танцы Минус» выступит в Санкт-Петербурге, в клубе  «Космонавт»

Отметим День космонавтики большим концертом! 12 апреля легендарная группа «Танцы Минус» даст улетный концерт в клубе «Космонавт» (Санкт-Петербург»).

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«Танцы Минус», пожалуй, не нуждаются в представлении. Группа основана в 1995 году бессменным фронтментом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. Поклонники любят «Танцы Минус» прежде всего именно за творчество: за любимые песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей.

За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам. В апрельскую концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты. Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, потрясающая энергетика и поющие хором вы!

Подробности и билеты по ссылке.