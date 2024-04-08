В Чернобыльском заповеднике завелись шакалы

Администрация Чернобыльского заповедника сообщила о появлении на его территории шакалов, которые обычно не водятся в Полесье. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале учреждения.

«Шакал является падальником, активно адаптируется к антропогенному ландшафту, благодаря чему в начале XXI века расширил свой ареал. Как мы видим, вплоть до зоны отчуждения, — отметили зоологи.

Отмечается, что пока что неизвестно, станет ли Полесье частью постоянного ореала обитания шакалов.

«Другое дело, как со временем поведет себя популяция этого хищника (если он сможет закрепиться и размножиться на заповедной территории)? С кем он будет конкурировать, а для кого станет опасностью?», — заключили сообщение о новом обитателе заповедника в администрации.

До этого на Украине одобрили закон, упрощающий посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.