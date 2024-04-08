Мошенники обманули актера Павла Деревянко на 300 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник, неизвестный написал артисту в мессенджере, представился знакомым и попросил крупную сумму в долг.

Инцидент произошел 28 марта, когда Деревянко был в Санкт-Петербурге. Мошенник написал и ему в Telegram и после недолгой переписки попросил у Деревянко 300 тысяч рублей в долг. Актер решил помочь «знакомому» и перевел деньги со своей карты.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

Через час неизвестный написал снова и попросил в долг еще 250 тысяч рублей. После этого Деревянко опомнился и понял, что не знает человека, с которым общается. Артист позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. По информации Baza, актеру повезло и средства успели сохранить. Он написал заявление в полицию по факту мошенничества.