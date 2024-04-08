Благотворительный фонд отправил более 1000 посылок в зону СВО

Благотворительный фонд "Посылка из дома" помог отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) 1060 посылок с медикаментами, продуктами питания, одеждой и другими предметами первой необходимости, следует из материалов фонда.

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К инициативе уже присоединились почти полторы тысячи неравнодушных людей, с организацией сотрудничают 126 волонтеров и 5 партнеров.

Участники проекта "Посылка из дома" начали оказывать благотворительную помощь с самого начала СВО. На сайте фонда можно запросить необходимую поддержку, а граждане могут присоединиться к сборам.

Кроме этого, можно помочь "делом" и стать волонтером фонда – для этого нужно оставить заявку на сайте "Посылки из дома".