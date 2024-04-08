На юге ДНР в годовщину создания республики высадили "Сад памяти"

Хвойный сад высадили 7 апреля на юге Донецкой Народной Республики в честь 10-летия со дня провозглашения независимости республики, передает корреспондент ТАСС. Акция получила название "Сад памяти" и проводится в рамках серии экологических гуманитарных миссий, организуемых Минприроды России и АНО "Сад памяти" по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Вместе с представителями из Курска мы проводим эколого-патриотическую акцию "Сад памяти". Она отражает общность исторических ценностей, преданность культурным традициям, а также сознательное отношение к природному фонду нашей страны", - сказал Пушилин, принявший участие в акции.

Пушилин пояснил, что каждый саженец высажен в память о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В числе участников акции также руководство регионального правительства, депутаты, члены общественных и молодежных организаций.