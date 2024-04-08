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В Башкирию из Белгородской области приедут 500 детей

Башкирия примет 500 детей из Белгородской области, их разместят в двух муниципалитетах. Там будут созданы условия для проживания и обучения, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещание в правительстве региона.

В Башкирию из Белгородской области приедут 500 детей
© РИА Новости
"К нам обратились за помощью, мы договорились принять 500 детей с Белгородчины. [Разместим их] в Илишевском районе и Стерлитамаке", - сказал Хабиров.

Он поручил подготовить все для размещения детей, организовать лучшие условия для проживания и обучения приезжающих.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около 10 тыс. детей из обстреливаемых районов области выехали в другие регионы страны.

Общество
Вячеслав Гладков