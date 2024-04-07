Семье погибшего в Подмосковье полицейского окажут помощь

Семье полицейского, погибшего в Подмосковье, окажут всю необходимую помощь.

Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что у погибшего полицейского остались две дочери.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских в Подмосковье.