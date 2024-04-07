В Запорожье прокомментировали удар Киева по атомной станции

Удар дроном ВСУ по Запорожской АЭС продемонстрировал вседозволенность и аморальность киевского режима и его западных кураторов. Об этом заявил депутат Запорожского Законодательного Собрания Ренат Карчаа, пишут «Известия».

© © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Киев решил устроить очередной акт информационного терроризма, используя грязные технологии запугивания и шантажа», — сказал Карчаа.

По его словам, в Киеве, Лондоне и в Вашингтоне пытаются спровоцировать ядерный инцидент и вновь обвинить Россию в нарушении норм ядерной безопасности.

В воскресенье на Запорожской АЭС сообщили, что ВСУ ударили по куполу шестого энергоблока. Критических повреждений и пострадавших нет.