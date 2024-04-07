В оперштабе рассказали о состоянии раненого Андрея Чибиса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пострадавший от действий злоумышленника, все еще находится в реанимации, рассказали в оперштабе региона. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава региона в четверг, 4 апреля, получил ножевое ранение. Медики отвезли его в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Затем он был доставлен в областную клинику в Мурманске, где проходит лечение в палате интенсивной терапии и реанимации.

«Его состояние на текущий момент стабильное с медленной положительной динамикой — от состояния тяжёлого идёт движение к состоянию средней тяжести», — пояснили в оперштабе.

В Минздраве региона заметили, что врачи круглосуточно наблюдают за состоянием Чибиса и оперативно принимают все необходимые решения.